Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pedro García Martínez

(Viudo de Carmen Rodríguez Pereira - Vecino de Abelenda - Erbecedo)

Falleció el día 19 a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales del Divino Salvador de Erbecedo. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco sala 3. Funeraria Santa Marta - Virxe Milagrosa.

Erbecedo - Coristanco, 20 de marzo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta