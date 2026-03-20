Pedro García Martínez

(Viudo de Carmen Rodríguez Pereira - Vecino de Abelenda - Erbecedo)

Falleció el día 19 a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales del Divino Salvador de Erbecedo. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco sala 3. Funeraria Santa Marta - Virxe Milagrosa.

Erbecedo - Coristanco, 20 de marzo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta