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Diario de Ferrol

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Ramón Juncal Muiño

(Viudo de María Castro Otero - Vecino de Malvares - Castenda)

 Falleció el día 18 de marzo, a los 96 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes. Salida del tanatorio San Xulián de Tordoia a las 11:30 de la mañana. Funeral y entierro en la iglesia y cementerio de Santa María de Castenda - Tordoia. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. TÚMULO Nº.: 1.

Castenda-Tordoia, 20 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián