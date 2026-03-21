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Diario de Ferrol

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Jenaro Varela Ramilo

(Viudo de Brígida Ríos Varela )

Falleció anteayer, a los 101 años de edad, confortado con los AA.EE. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, con salida del tanatorio a las doce del medio día. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio viejo parroquiales de Santa María de Torás. Torás (A Laracha).Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Torás (A Laracha), 21 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños