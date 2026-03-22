Carmen Verdes García

(Preciosa)

Falleció anteayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde, misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián Malpica. El funeral será el lunes, día 23, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/A Camuza, nº 31 (Malpica).

Malpica, 22 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños