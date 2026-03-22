Francisco Valencia Rey

(Paco de Elías)

Falleció el día 21 de marzo de 2026, a los 81 años de edad, confortado con los AA. EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, día 22, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Muxía. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Muxía, 22 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños