Francisco Valencia Rey
(Paco de Elías)
Falleció el día 21 de marzo de 2026, a los 81 años de edad, confortado con los AA. EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, día 22, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Muxía. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.
Muxía, 22 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños