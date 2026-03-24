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Diario de Ferrol

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Manuela Louro Riveiro

(Viuda de Joaquín da Beira)

 Falleció el día 23 de marzo de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, martes día 24, a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente De O Pindo. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2. O Son, 68 - Tel. 981 746 030.

Cee, 24 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños