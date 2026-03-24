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Diario de Ferrol

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Rita Pombo Souto

(Viuda de Antonio Lorenzo Vázquez)

Falleció en el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Suevos (Arteixo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3.

Suevos (Arteixo), 24 de marzo de 2026 Funeraria Génesis