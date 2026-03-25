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Diario de Ferrol

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Dolores Blanco Souto

(Viuda de Jesús López Rodríguez - Chucho da Balsa)

Falleció en el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: la salida del tanatorio será a las cinco y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Meicende (Arteixo), 25 de marzo de 2026 Funeraria Génesis