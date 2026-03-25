Domingo Antonio Gómez Castro

(PIRRI) (Vecino de Avda. Buenos Aires - Cerceda)

Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy miércoles. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo nº 1.

Cerceda, 25 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián