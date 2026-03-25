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Diario de Ferrol

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Engracia Josefa Liñeiro Lema

(Pepa de Bergantiños) (Viuda de Manuel Santos Esperante) 

Falleció el día 24 de marzo de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, día 25, a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio parroquial de San Roque. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Muxía, 25 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños