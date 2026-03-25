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Diario de Ferrol

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Josefa Martínez García

(Viuda de José Carneiro Rey – Pepe de Carneiro)

Falleció el día 24 de marzo de 2026, a los 84 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy miércoles, día 25 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario: Cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2.

Loureda (Arteixo), 25 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol