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Diario de Ferrol

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Margarita Luidina Lestón Lestón

(Viuda de Ramiro Lado Priegue) 

Falleció el día 23 de marzo de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy miércoles, día 25, a las cuatro de la tarde, funeral de cuerpo presente a las cuatro y media en la iglesia parroquial de San Esteban de Abelleira y sepelio a continuación en el cementerio de la parroquia. Tanatorio de Muros. Velador nº 2. Polígono de Ventín.

A Rateira (Abelleira), 25 de marzo de 2023 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez