Visitación Esmorís Boquete

(Viuda de Manuel Cotelo Caamaño)

Falleció anteayer, a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara (A Laracha).

Cabovilaño (A Laracha), 25 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños