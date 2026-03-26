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Diario de Ferrol

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Jesús Golán Iglesias

Falleció en su casa de La Silva, a los 85 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro acto que tendrá lugar hoy jueves 26 de marzo con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquial de La Silva por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva) sala nº 2.

La Silva (Cerceda), 26 de marzo de 2026 Funeraria Tanatorio La Milagrosa