Jesús Golán Iglesias
Falleció en su casa de La Silva, a los 85 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro acto que tendrá lugar hoy jueves 26 de marzo con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquial de La Silva por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva) sala nº 2.
La Silva (Cerceda), 26 de marzo de 2026 Funeraria Tanatorio La Milagrosa