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Diario de Ferrol

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José Sande Lado

Falleció el día 25 de marzo de 2026, a los 81 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy jueves, día 26, a las cuatro y cuarto de la tarde, funeral de cuerpo presente a las cuatro y media en la Iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio de la Atalaya. Tanatorio de Muros. Velador nº 1. Polígono de Ventín.

San Roque (Muros), 26 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos