Jaime Queijo Darriba

(Vecino de A Silva – Rodís)

Falleció el día 26 de marzo de 2026, a los 74 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, sábado. Se oficiará el funeral de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio San Xulián de A Silva a las tres y media de la tarde, y a continuación será el entierro en el cementerio parroquial de San Martín de Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.

Rodís (Cerceda), 28 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián