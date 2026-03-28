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Diario de Ferrol

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Jaime Varela Balsa

Falleció anteayer, a los 65 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, con salida del tanatorio a la una menos cuarto del mediodía. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Erbecedo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Erbecedo (Coristanco), 28 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños