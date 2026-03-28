Sara Borrazás Verde

(Ofelia)

Falleció el día 27 de marzo de 2026, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, día 28, a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en el Santuario da Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio municipal nuevo de Cee. Tanatorio A Xunqueira. Velador Nº 4. O Son, nº 68.

Cee, 28 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños