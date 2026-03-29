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Diario de Ferrol

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Azucena Dolores Muiño Vilariño

(Lola do Baña, viuda de Albino Márquez) 

Falleció el día 28 de marzo de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 29 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Ozón. Tanatorio de Muxía - Velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39. Tel. 981 746 030.

Muxía, 29 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños