José Cotelo Freire
(Pepe de Primitivo)
Falleció anteayer, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Santa María de Torás – A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2. C/ Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel. 981 605 858 (pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com).
Torás (A Laracha), 29 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños