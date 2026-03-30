Alicia Lista Rodríguez

Falleció anteayer, a los 72 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Razo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Razo (Carballo), 30 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños