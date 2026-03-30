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Diario de Ferrol

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Ermitas García García

(Ermitas do Cerbelo, viuda de Ricardo Suárez Blanco) 

Falleció ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a la cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Barizo – Malpica de Bergantiños. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31- Malpica - Tel. 981 720 923. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Barizo (Malpica de Bergantiños), 30 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños