Florencio Castro Mayo

(Sisito)

Falleció el día 29 de marzo de 2026, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: lunes día 30 a las siete menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente a las siete en la Iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio de Las Mimosas. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador 2.

Serres (Muros), 30 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijo