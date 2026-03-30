Gloria Follente Vázquez

(Natural de Cercedo-Castro)

Falleció en Escocia, el día 23 de febrero, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Eulalia de Castro-Coristanco. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6. Avda. Finisterre nº 62 – Carballo. Teléfono 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Castro (Coristanco), 30 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños