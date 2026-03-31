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Diario de Ferrol

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Carmen García Pose

(Viuda de José Pérez Castro, vecina de Traba - Coristanco)

Falleció el día 27 a los 72 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy, martes a las siete menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Paio de Coristanco. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

S. Paio (Coristanco), 31 de marzo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta