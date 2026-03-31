Manuel Álvarez Facal

(Vecino de Nogueira - Seavia)

Falleció el día 29 a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy martes a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Mamed de Seavia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 1.

Seavia (Coristanco), 31 de marzo de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta