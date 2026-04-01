José Luis Gómez Mira

(Veciño da Lagoa)

Falleció ayer, a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a la cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 1 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños