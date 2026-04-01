María Mariño Rodríguez

(María de Gures) (Viuda de Joaquín Piñeiro Caamaño)

Falleció el día 31 de marzo, a los 93 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy miércoles, día 1de abril, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María das Areas (Fisterra). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Fisterra, sala nº 3.

As Areas (Fisterra), 1 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños