María Mariño Rodríguez
(María de Gures) (Viuda de Joaquín Piñeiro Caamaño)
Falleció el día 31 de marzo, a los 93 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy miércoles, día 1de abril, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María das Areas (Fisterra). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Fisterra, sala nº 3.
As Areas (Fisterra), 1 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños