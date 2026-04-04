Aida Ester Ramos González

Falleció el día 3 de abril de 2026 a los 82 años de edad.

| D.E.P. |

Su familia. Ruega una oración e informa que sus restos mortales, serán incinerados el sábado, día 4 de abril, en el Tanatorio crematorio de Augalevada en la intimidad familiar.

En la web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: Tanatorio crematorio de Augalevada, sala "Tambre"

En Noia, 4 abril de 2026

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Tanatorio crematorio de Augalevada - Grupo Gundín