Isolina Bargo Pais

Falleció el día 3 de abril de 2026 a los 93 años de edad.

| D.E.P. |

Su familia. Ruega una oración. Oración: el sábado, día 4 de abril, a las doce de la mañana en el cementerio parroquial de San Xusto de Toxosoutos. Entierro: cementerio parroquial. Funeral: miércoles día 8 de abril a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Xusto de Toxosoutos, favores por los que anticipan gracias.

En la web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: Tanatorio de Lousame, sala 2

En San Xusto, 4 de abril de 2026

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Tanatorio crematorio de Augalevada - Grupo Gundín