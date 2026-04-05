María del Carmen Lorenzo Blanco

(Maricarmen de Gabenlle)

Falleció ayer, a los 75 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las siete de la tarde. Celebración de la palabra y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio viejo parroquiales de Santa María de Torás (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara (A Laracha).

Torás (A Laracha), 5 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños