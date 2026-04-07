Antonio Vázquez Villaverde

(Sanmartiño)

Falleció en el día de ayer, a los 70 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy martes a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Suevos. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia en el panteón familiar. La salida del tanatorio será a las cinco y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Suevos (Arteixo), 7 de abril de 2026 Funeraria Génesis