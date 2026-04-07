Engracia Fuentes Sánchez

(Graciña de Mallou)

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy martes, día 7, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. Entierro: a continuación, en el cementerio municipal. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Sada, 7 de abril de 2026 Funeraria Apóstol