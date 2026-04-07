María Daise Mira Vila

(Viuda de Abelardo Álvarez Bertoa)

Falleció anteayer, a los 94 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Xornes (Ponteceso). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4.

Xornes (Ponteceso), 7 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños