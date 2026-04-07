Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Daise Mira Vila

(Viuda de Abelardo Álvarez Bertoa)

Falleció anteayer, a los 94 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Xornes (Ponteceso). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4.

Xornes (Ponteceso), 7 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños