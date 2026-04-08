Carmen Castro García

(Carmen de Esmorisa) (Viuda de Ramón Eiroa Rivera)

Falleció ayer, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan do Esto (Cabana de Bergantiños). Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3.

O Esto (Cabana de Bergantiños), 8 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños