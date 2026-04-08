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Diario de Ferrol

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Carmen Méndez Gándara

(Viuda de Manuel Monterroso Pereira) 

Falleció el 6 de abril, a los 86 años de edad, confortada con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy miércoles a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Calo (Vimianzo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 4.

Vimianzo (A Coruña), 8 de abril de 2026 Funeraria Génesis