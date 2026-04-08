José María Picallo Esperante

(Pepe do canteiro de Senande, viudo de Carmen López Villaverde)

Falleció el día 7 de abril de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, miércoles día 8 a las siete y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ciprián de Vilastose. Tanatorio de Muxía - Velador nº 2. C/ Virxen da Barca Nº 39 - Tel 981 746 030.

Vilastose, 8 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños