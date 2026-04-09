José Manuel Lorenzo Ponte

Falleció ayer, a los 64 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás – A Laracha. Nota: La conducción de la iglesia al cementerio será en coche. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel. 981 605 858.

Torás (A Laracha), 9 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños