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Diario de Ferrol

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Manuel Gómez Nantón

Falleció el día 8 de abril, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy jueves, día 9 a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Atalaya de Laxe. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.

Laxe, 9 de abril de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio