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Diario de Ferrol

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Esperanza Varela Fuentes

Falleció anteayer a los los 67 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy domingo con salida del tanatorio a las dos y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Cesullas - Cabana de Bergantiños. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 1. C/ Aduana, s/n. Tlf. 981 714 639. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cesullas - Cabana de Bergantiños, 12 de abril de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños