Manuela Sánchez Noya

(Viuda de José Casas Lamas - Vecina do Agro do Mestre - Xavestre)

Falleció el día de ayer a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Se oficiará una Misa de funeral, hoy, domingo, día 12, a las seis de la tarde en el tanatorio Landeira de Campo - Trazo, y a continuación se incinerará en la intimidad familiar. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Nota: No se recibe flor. Casa Mortuoria: Tanatorio Landeira de Campo - Trazo. Túmulo Nº: 2.

Campo -Trazo, 12 de abril de 2026 Funeraria San Xulián