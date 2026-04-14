José Alfonso Blanco Cotelo

(Pocho)

Falleció ayer, a los 87 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de esta villa. Nota: Se ruega que no envíen flores. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505.

Carballo, 14 de abril de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños