Florinda Lois Souto

(Viuda de José Vázquez Pérez)

Falleció ayer, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Verdillo (Carballo), 15 de abril de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños