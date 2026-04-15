María Adolfina Amor Pena

(Viuda de Generoso Fraga Dubra) (Vecina de Portobrea - Queixas)

Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Queixas. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo nº 1.

Queixas (Cerceda), 15 de abril de 2026. Funeraria San Xulián