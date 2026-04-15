María del Carmen Facal Ponte

(Viuda de Primitivo Mareque Liste)

Falleció el 13 de abril, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver jueves día 16, con salida del tanatorio a las doce del mediodía. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3.

Carballo, 15 de abril de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños