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Diario de Ferrol

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Manuel Aldao Liste

(Manolo de Aldao) 

Falleció ayer, a los 78 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia parroquial de Santa María de Torás (A Laracha). Sepelio a continuación en el cementerio parroquial de Santa María de Ardaña (Carballo). Tanatorio de Laracha: Velador nº 3. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Torás (A Laracha), 16 de abril de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños