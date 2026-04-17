Carlos Piñeiro Cerviño

(Carlos de Veva)

Falleció ayer, a los 70 años de edad, confortado con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 17 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños