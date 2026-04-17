José Castro Vázquez

(Viudo de Dolores Taibo García, vecino de Baiordo - Coristanco)

Falleció en el día de ayer a los 99 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes a las siete y media de la tarde.Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Coristanco. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

San Paio (Coristanco), 17 de abril de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta