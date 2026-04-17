Manuela Vázquez Souto

(Viuda de Manuel Romero Suárez)

Falleció ayer, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las once y media de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Cesullas (Cabana de Bergantiños). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Cesullas (Cabana de Bergantiños), 17 de abril de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños