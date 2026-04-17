María del Carmen Mato Gómez

(Viuda de José Naya Molk)

Falleció el día 16 de abril, a los 79 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Se oficiará una misa hoy viernes, día 17 a las cuatro de la tarde en la capilla del Tanatorio San Antonio de Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial de Santa María de Bértoa (Carballo); favores por los que anticipan gracias. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Bértoa (Carballo), 17 de abril de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio